Probabili formazioni Lazio Empoli, Tudor ha scelto chi sostituirà Luis Alberto: le ultime sull’undici titolare dei biancocelesti

Domani la Lazio di Igor Tudor affronterà l’Empoli allo Stadio Olimpico di Roma. L’allenatore biancoceleste, a causa dell’assenza di Luis Alberto, ha scelto Zaccagni come trequartista al fianco di Felipe Anderson.

Nel ruolo di centravanti più Immobile di Castellanos, mentre la coppia Kamada-Guendouzi è confermata in mezzo al campo. Sulle fasce agiranno Lazzari e Marusic ed in difesa ci sarà Hysaj a completare il terzetto con Patric e Romagnoli. In porta, invece, ancora Mandas al posto di Provedel.

(3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All.Tudor