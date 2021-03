Le ultime notizie di formazione Lazio in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Formello

Due giorni di riposo per la Lazio

Due giorni di riposo per la Lazio. I biancocelesti si godono il successo contro l’Udinese e aspettano di tornare in campo a Formello mercoledì. Vari giocatori hanno lasciato Roma per unirsi alle rispettive Nazionali.

Infortunati Lazio: le ultime dall’infermeria

Felipe Caicedo: Problema al piede per l’attaccante biancoceleste, che usufruirà della sosta per tornare a disposizione di Inzaghi

Mohamed Fares: Trauma compressivo-distorsivo per l’esterno che ha comportato una distorsione al ginocchio. Potrebbe tornare dopo la sosta

Luiz Felipe: Operato nel mese di gennaio, il difensore sta lavorando per tornare a disposizione del tecnico. Il rientro potrebbe avvenire dopo la sosta

Diffidati Lazio: chi è a rischio squalifica

I diffidati in casa Lazio sono: Acerbi, Caicedo, Fares