Calciomercato Lazio, un club si A piomba su Simeone: LA SITUAZIONE. Gli ultimi aggiornamenti in vista del mercato

La Lazio in estate dovrà fare diverse operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi finiti sul taccuino biancoceleste sarebbe quello di Giovanni Simeone del Napoli.

Come riportato da Tuttosport, però, sull’argentino sarebbe piombato anche il Torino, che è in attesa di capire se Juric rimarrà o meno il prossimo anno. La destinazione, comunque, sarebbe gradita al calciatore.