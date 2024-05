Allenamento Lazio, torna in gruppo Gila, Guendouzi ancora out: il REPORT della sessione odierna per i biancocelesti

Mattinata di allenamento per la Lazio di Tudor, in vista di quella che sarà la sfida di domenica contro l’Inter, valida per la 37a giornata.

Buone notizie per il tecnico, con Gila che è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo, e punta alla convocazione per la gara contro i nerazzurri. Guendouzi ancora assente, due giorni di permesso per la nascita della figlia, tornerà domani. Luis Alberto presente anche oggi, nonostante i rumors e l’esclusione di domenica.