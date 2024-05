Infortunio Gila, Tudor sorride verso l’Inter: prende corpo QUESTA ipotesi. Le ULTIME

Infortunio Gila, Tudor sorride verso l’Inter: il centrale spagnolo è recuperato. Il croato deve decidere se lanciarlo dal primo minuto

Come riporta Il Messaggero, arrivano buone notizie in casa Lazio sulle condizioni di Mario Gila. Il difensore spagnolo, che si era infortunato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve, è pienamente recuperato e sarò a disposizione di Tudor per la sfida di domenica contro l’Inter.

Da capire se il tecnico croato lo rilancerà immediatamente dal primo minuto: l’assenza di Romagnoli per squalifica avvalora tale ipotesi.