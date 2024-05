Calciomercato Lazio, 20 MILIONI per la Salernitana: due obiettivi nel mirino del club biancoceleste, direttamente dal club campano

Come riportato da l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 20 milioni per convincere la Salernitana, già retrocessa a cedere due dei suoi pupilli, ossia Loum Tchaouna, attaccante esterno classe 2003 e Boulaye Dia, nome caldo per l’attacco.

Se sul primo la strada sempre spianata, con il giocatore che avrebbe già detto si, sull’attaccante senegalese c’è anche qualche incertezza, visto che non vorrebbe venire a Roma a fare la terza scelta in attacco. Iervolino chiede 22 milioni per entrambi, Lotito e la Lazio sono disposti a metterne 20 sul piatto. Trattative da seguire.