Lotito accelera sull’Academy della Lazio: progetto da URLO, tutti i dettagli

Claudio Lotito è pronto ad accelerare sul progetto dell’Academy della Lazio: tutti i dettagli e le idee del patron

Si muove su più fronti, come sempre, il presidente della Lazio Lotito. Se da una parte si sta preparando per presentare il progetto per il nuovo stadio Flaminio al Comune di Roma, dall’altra sta portando avanti anche quello per i lavori di ampliamento del centro sportivo di Formello, come ribadito a margine dell’evento “Diario di un sogno” all’Auditorium: «Stiamo ultimando l’Academy, aggiungendo campi, scuola e la chiesa, perché crediamo nei valori cristiani». L’obiettivo del patron biancoceleste, come spiegato più volte negli ultimi mesi, è quello di creare «una catena organizzativa, che parta dalla scuola calcio e arrivi fino alla prima squadra, dove tutti devono avere le stesse capacità infrastrutturali». In pratica, un unico polo che possa accogliere ogni singola squadra del vivaio.

Per questo motivo il progetto prevede cinque nuovi campi in totale, piscine e un hotel- foresteria per dare alloggio a ragazzi e ragazze fuori sede. Prevista pure un’aula magna per le conferenze e per la preparazione e istruzione. Inoltre, potrebbe essere aggiunta anche la costruzione di un nuovo stadio (oltre al Mirko Fersini) da destinare a settore giovanile e selezioni femminili. Lo riporta Il Corriere dello Sport.