Mercato Lazio, Luis Alberto SEPARATO in casa: addio a giugno, CONFERME sulla richiesta di Lotito. Cosa succede

Mercato Lazio, Luis Alberto separato in casa: addio certo a giugno. Servono 15 milioni di euro per convincere Lotito

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il ritorno in gruppo ieri pomeriggio dopo la mancata convocazione contro l’Empoli, l’addio di Luis Alberto nel prossimo calciomercato Lazio è praticamente certo.

Il Mago potrebbe addirittura saltare per scelta tecnica le ultime due gare di campionato contro Inter e Sassuolo anche se Lotito vorrebbe evitare una battaglia legale con conseguente rischio di perderlo a zero. Il prezzo è già stato fissato: servono 15 milioni di euro per concedere il via libera.