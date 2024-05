Immobile Lazio, decisione PRESA sul futuro: con la permanenza di CIRO cambia la strategia in attacco. TUTTI i dettagli

Immobile-Lazio, decisione presa sul futuro: Ciro verso la permanenza. Cambia la strategia di Fabiani per l’attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport, il caso Immobile è destinato a scemare nel prossimo calciomercato Lazio, quello estivo. Dopo settimane di dubbi e indiscrezioni, il centravanti e capitano dei biancocelesti avrebbe deciso di rimanere a Formello onorando il contratto in scadenza a giugno del 2026.

Con la permanenza di Immobile e l’incedibilità di Castellanos, cambia la strategia di Fabiani in attacco: come terza punta arriverà un calciatore non particolarmente ingombrante. In questo senso occhio Marin Ljubicic, bomber del Lask e autore di 15 reti in stagione tra campionato e coppe.