Lazio Women, Palombi: «Sono senza parole. Vi svelo cosa abbiamo pensato nel momento del rigore sbagliato». Le parole della biancoceleste

Intervenuta ai microfoni ufficiali del club, Claudia Palombi ha parlato della promozione conquistata dalla Lazio Women. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non so che dire. So solo che alla fine dello scorso anno ho fatto una promessa, l’abbiamo fatta tutte noi e a oggi posso dire che questo è un gruppo magnifico. Abbiamo vissuto un anno straordinario, non sto qui a dirlo perché è sotto gli occhi di tutti. Questa promessa l’abbiamo mantenuta, queste lacrime sono di gioia e di amore di questa maglia che non smetterà mai di stupirmi.

Cosa abbiamo pensato nel momento in cui Giusy ha sbagliato il rigore? Sono sincera, ero a pochi passi da lei e quello che è passato per la mente è stato di non mollare perché poco dopo l’avremmo fatto. È caduta quella palla e Visentin è stata bravissima per andare a segno. Non ho più parole per descriverci perché questa squadra non molla mai, sono convinta che l’avremmo vinta anche al 96’ quindi siamo queste. Ringraziamo tutti, questa squadra è negli annali di questa società e si ricorderà per sempre in questa storia».