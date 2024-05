Allenamento Lazio, RITORNA Guendouzi: il report odierno della sessione per quanto riguarda la squadra di Tudor

Altro giorno di allenamento in casa Lazio, in vista di quella che sarà la sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica alle 18.

Si è rivisto finalmente Guendouzi, rientrato dopo il permesso concesso per la nascita della figlia. Ora starà a Tudor scegliere se schierarlo dal primo minuto a San Siro o optare per la coppia Kamada-Vecino.