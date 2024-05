Allenamento Lazio, Tudor ritrova due difensori: il report della sessione per i biancocelesti, pronti per la gara contro l’Empoli

Altra giornata di allenamento in quel di Formello per la Lazio di Igor Tudor, in vista della gara di domenica contro l’Empoli.

Buone notizie per il tecnico croato, che nella sessione odierna ha rivisto tra i disponibili anche Patric e Casale, con il primo rimasto a riposo nella giornata di ieri, mentre l’ex Verona fermo dalla trasferta di Monza. Ai box rimane ancora Gila che punta alla convocazione per la gara contro l’Inter.