Formello Lazio: ASSENTE Luis Alberto! Le condizioni degli altri infortunati

Formello Lazio, alla vigilia della partita contro l’Empoli le ultime dal centro sportivo biancoceleste riguardo gli infortunati e non solo

Ormai ci siamo domani la Lazio torna in campo per la gara interna di campionato contro l’Empoli, fondamentale per la corsa europea biancoceleste. Per la gara contro i toscani però Tudor non avrà a disposizione Luis Alberto il quale era assente durante la seduta di allenamento dei biancocelesti a Formello.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, non ci sarà contro la formazione di Nicola neanche Gila il quale vuole provare ad esserci a tutti i costi nella partita di domenica prossima contro l’Inter di Inzaghi. Per quanto riguarda la formazione, Zaccagni agirà sulla trequarti con Felipe Anderson consentendo a Lazzari di poter agire sulla fascia.

In attacco Tudor dovrebbe affidarsi ad Immobile, visto anche il gol del bomber biancoceleste con il Monza, al cospetto di Castellanos. Per quanto riguarda il centrocampo confermata la coppia Guendouzi-Kamada.