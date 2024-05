Lazio-Empoli, Immobile verso la riconferma? Le ultime sulle scelte di Tudor per il match di domenica contro i toscani

Si avvicina la sfida di domenica 12 maggio tra Lazio ed Empoli, valida per la 36a giornata di Serie A Tim.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Tudor avrebbe in mente di confermare nuovamente Ciro Immobile in attacco, dopo il gol segnato contro il Monza.