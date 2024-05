Lotito a LSC: «Giornata epica, le nuove leve capiscano cosa significhi essere laziali. Women e Primavera...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così a LSC dei festeggiamenti per l’anniversario del primo Scudetto

ANNIVERSARIO PRIMO SCUDETTO – «Oggi è una giornata epica, siamo tramandando la nostra storia ai posteri giovani, alle nuove leve per far capire quanto è importante essere laziale e avere orgoglio di appartenenza. Come anche l’avere la responsabilità di portare dei valori, come il merito, lo spirito di sacrificio, la determinazione e lo spirito di servizio nei confronti di persone meno fortunate che grazie a queste leggende trovano la forza di superare le grande difficoltà».

WOMEN E PRIMAVERA – «Ieri è stata una giornata che incarna questi valori, la Women è riuscita a conseguire in largo anticipo la vittoria dello scudetto con grande merito. Su 24 partite abbiamo fatto 22 vittorie, tranne una sconfitta e pareggi. Una squadra che incarna questi valori, squadra determinata volitiva e unita. E poi la vittoria della primavera, è riuscita a recuperare un risultato, 4-3 e ci ha proiettato terzi assoluti nella posizione del campionato, vediamo cosa ci riservano le prossime partite. Devo fare un ringraziamento a mio figlio, responsabile del settore giovanile, con sacrificio ci si dedica, lo fa perché sente responsabilità e ha orgoglio di apparenza».