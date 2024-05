Lazio, la gioia e la carica social di Castellanos dopo la VITTORIA di oggi – FOTO

Lazio, al termine della gara vinta dai biancocelesti l’ex Girona carica l’ambiente con un bel post social e festeggia il successo

Missione compiuta per la Lazio di Igor Tudor, la quale aveva bisogno dei tre punti per centrare definitivamente il posto in Europa e cosi è stato. Grazie alla vittoria di oggi contro l’Empoli, la squadra biancoceleste giocherà l’Europa League

Uno dei protagonisti della gara di questo primo pomeriggio è stato Castellanos, il quale nonostante sia entrato a match in corso ha dato il suo contributo. L’ex Girona al termine del match festeggia cosi sui social

PAROLE – Grande partita, importante continuare a prendere 3 punti con la nostra gente. Sempre fino alla fine. Forza Lazio