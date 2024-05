Cesar, il commovente post dell’ex Lazio che fa SOGNARE ed EMOZIONARE i tifosi -FOTO

Cesar, l’ex biancoceleste pubblica un bel post social ricordando l’importanza della maglia e della vittoria della Coppa Italia 2004

Nella gloriosa storia della Lazio ci sono stati calciatori che hanno lasciato un segno indelebile con la loro personalità ma anche con le loro giocate, che i tifosi difficilmente dimenticano. Uno di questi è Cesar, il quale a distanza di anni dal suo addio non dimentica il suo amore per la società capitolina.

A tal proposito e in occasione dei 50 anni dello scudetto targato Maestrelli, l’ex giocatore brasiliano pubblica un bel post social celebrando la coppa Italia del 2004

PAROLE – Oggi è una giornata speciale per noi Laziali.



Quando abbiamo scelto la Lazio sapevamo che qui festeggiare uno scudetto è cosa rara ed è per questo che a distanza di 50 anni stiamo ancora celebrando gli Eroi del Primo storico Scudetto.



Oggi per me ha anche un doppio sapore, è una grande soddisfazione ricordare la vittoria in Coppa Italia della mia Lazio nel 2004 che in uno straordinario doppio confronto è riuscita prepotentemente a strappare la coppa alla Juventus.



Ti amo Lazio mia, auguri a noi



*Scusate mi devo correggere, perché non siamo noi a scegliere la Lazio, è la Lazio a scegliere noi