Lazio, una finalista di Coppa Italia ha SCELTO Formello per preparare la partita

Lazio, il campo di allenamento dei biancocelesti è stato scelto da una finalista di Coppa Italia per preparare il match: i dettagli

La coppa Italia si avvia verso la sua fase conclusiva, e mercoledì prossimo allo stadio Olimpico andrà in scena la finale tra Atalanta e Juventus che decreterà la vincitrice di questa edizione 2023/2024. Le due squadre non vogliono lasciar nulla al caso, e curano ogni minimo dettaglio in vista della gara, come ad esempio la Juventus.

Il club bianconero infatti secondo quanto riporta TMW, per preparare il match contro la formazione di Gasperini ha scelto il centro sportivo della Lazio come quartier generale, ovvero Formello.