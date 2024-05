Convocati Lazio, le scelte di Tudor per l’Empoli: la DECISIONE su Gila. Out Luis Alberto

Convocati Lazio, alla vigilia della partita contro i toscani il tecnico croato ha reso nota la sua lista di giocatori

Ormai ci siamo tra meno di 24 ore esatte la Lazio tornerà in campo per sfidare l’Empoli per un match fondamentale per la corsa ad un posto in Europa. Tudor lo sa bene e alla vigilia della gara contro la formazione di Nicola ha reso nota la lista dei convocati, in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione

Nella lista diramata dal tecnico croato è assente Gila, il quale è alle prese ancora con il recupero post infortunio mentre nella medesima è presente Marusic che ieri era assente durante la seduta di allenamento. Fuori anche Luis Alberto, assente dalla rifinitura di oggi.

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.