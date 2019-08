Sampdoria-Lazio 0-3: doppio Immobile e Correa, ecco i primi tre punti

Sampdoria-Lazio, Serie A 2019/2020: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sampdoria-Lazio – Segui dalle ore 20.45 su lazionews24.com la diretta testuale del match.

Sampdoria-Lazio: la sintesi

Squadre n campo, a breve inizierà la partita

1’ È iniziata la gara!

6’ Primo squillo della Lazio! Lazzari mette in mezzo, destro di Lulic: tiro troppo potente che termina sopra la traversa

9’ Tiro di Milinkovic dai 20 metri neutralizzato da Audero, palla in angolo

16’ Lazzari pesca in profondità Immobile che, da posizione defilata, calcia in porta ma Audero respinge in corner

18’ Assedio della Lazio, ancora cross di Lazzari per Luis Alberto che di testa calcia in porta ma la sfera termina sul fondo

21’ Ammonito Lazzari per un fallo su Caprari

25’ Intervento duro di Ekdal ai danni di Immobile: ammonito il centrocampista della Samp

27’ Correa pesca Lazzari in area di rigore ma l’arbitro ferma tutto: l’esterno era in fuorigioco

30’ Punizione dai 35 metri di Gabbiadini, pallone che termina sopra la traversa

33’ Contropiede della Lazio: ripartenza di Immobile, scambio rapido con Correa, l’argentino lancia l’attaccante verso la porta avversaria, tiro di Ciro troppo potente e non trova la porta

38’ GOOLLL!! Verticalizzazione di Lulic che pesca Immobile, tocco morbido dell’attaccante con il pallone che scavalca Audero e termina in rete! Centesimo gol in A di Ciro e ottavo in carriera alla Sampdoria

41’ Grande intervento di Strakosha su Vieira

43’ Ammonito Acerbi per fallo su Gabbiadini

44’ Saranno due i minuti di recupero

46’ TERMINA IL PRIMO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO – Lazio meritatamente in vantaggio con Ciro Immobile. Ottima gara dei biancocelesti che a più riprese hanno impensierito i padroni di casa che solo nel finale si sono resi protagonisti con una conclusione di Vieria.

46’ Al via la ripresa!

48’ Ultimo tocco di Linetty che prova ad impensierire Strakosha, il portiere para a terra

50’ Ancora Lazio in avanti, Milinkovic serve in area Immobile: conclusione insidiosa dell’attaccante, grande risposta di Audero

52’ La Samp attacca! Ci prova Gabbiadini dai 30 metri, intervento decisivo di Strakosha che allunga il pallone in corner

56’ GOLL LAZIO! Incredibile disattenzione di Bereszynski che perde il pallone, ne approfitta Correa che mette il pallone alle spalle di Audero. Non esulta l’argentino, ex della gara

59’ Ammonito Murru!

62’ TRIS LAZIO! Doppietta di Ciro Immobile! Lancio lungo di Milinkovic, che spezza in due la difesa della Samp, Murillo cerca di intervenire ma propizia la rete della Lazio. Bravo l’attaccante a beffare Audero

65’ Primo cambio per la Lazio: esce Lazzari, al suo posto Marusic

66’ Di Francesco effettua una doppi sostituzione: Jankto entra al posto di Caprari, Leris per Linetty

68’ Problema muscolare per Acerbi

70’ Non vuole rischiarlo Simone Inzaghi che lo richiama in panchina: al posto di Acerbi entra Vavro

73’ Insiste la Lazio alla ricerca del quarto gol! Conclusione di Correa, respinta dal difensore avversario, la pall termina sui piedi di Milinkovic che tenta una nuova conclusione ma Audero para

76’ Ultimo cambio per la Samp: fuori Gabbiadini, al suo posto Bonzazzoli

77’ Sostituzione anche per la Lazio: esce Milinkovic ed entra Cataldi

79’ Grande giocata di Correa che dopo aver dribblato un paio di difensori calcia in porto ma Audero respinge

82’ Prova a segnare il gol della bandiera la Sampdoria! Conclusione dai 25 metri di Bonazzoli, palla che termina sul fondo

86’ Lazio in controllo del match

89’ Saranno due i minuti di recupero

92’ FINISCE LA PARTITA!

SINTESI SECONDO TEMPO – Buona la prima per la Lazio che cala il tris a Marassi. Vittoria convincente dei ragazzi di Inzaghi che nella ripresa trovano per due volte il gol prima con Correa e poi con Immobile. Risposte positive anche dal nuovo arrivato Lazzari che pare essere entrato subito nei meccanismi tattici della squadra.

Migliore in campo: Immobile PAGELLE

Sampdoria Lazio 0-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 38′ Immobile, 56′ Correa, 62′ Immobile.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty (dal 21′ s.t. Leris); Gabbiadini (dal 31′ s.t. Bonazzoli), Quagliarella, Caprari (dal 21′ s.t. Jankto). A disposizione: Falcone; Augello, Chabot, Barreto, Ramirez, Bahlouli, Thorsby, Regini, Ferrari. Allenatore: Di Francesco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi (dal 25′ s.t. Vavro), Radu; Lazzari (dal 20′ s.t. Marusic), Milinkovic-Savic (dal 31′ s.t. Cataldi), Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Patric, Leiva, Berisha, Bastos, Caicedo, Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Rocchi di Firenze. Assistenti: Meli di Parma e Peretti di Verona. Quarto ufficiale: Serra di Torino. VAR: Banti di Livorno. AVAR: Tolfo di Pordenone.

AMMONITI: Lazzari, Ekdal, Acerbi, Murru.

Sampdoria-Lazio: le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Viera, Ekdal, Linetty; Gabbiadini; Quagliarella, Caprari. A disp.: All.: Di Francesco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Sampdoria-Lazio: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ronaldo Viera, Ekdal; Ramirez, Quagliarella, Caprari. A disp.: Falcone, Ferrari, Chabot, Augello, Thorsby, Léris, Barreto, Jankto, Bonazzoli, Gabbiadini. All.: Di Francesco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, Cataldi, Leiva, Berisha, André Anderson, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi

Sampdoria-Lazio: i convocati del match

Sampdoria – Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez.

Lazio – Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Sampdoria-Lazio: l’arbitro del match

La gara Sampdoria-Lazio, valida per la 1ª giornata di Serie A TIM, in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi (sez. di Firenze). Assistenti: Meli – Peretti IV uomo: Serra V.A.R.: Banti A.V.A.R.: Tolfo. Il direttore di gara toscano ha diretto la Prima Squadra della Capitale in 42 occasioni: il bilancio di quest’ultimi precedenti è molto equilibrato. I biancocelesti hanno raccolto risultato pieno in 16 circostanze; lo score si completa con 8 pareggi e 18 sconfitte. L’ultima direzione dell’arbitro toscano in un match della Lazio risale alla sfida esterna di Milano valida per la trentaduesima giornata dello scorso campionato (1-0 il risultato finale in favore del Milan). Rocchi, inoltre, ha già diretto un incontro tra la Lazio e la Sampdoria. Il match risale al 2 settembre del 2007, giorno in cui i biancocelesti pareggiarono a Marassi per 0-0 con la compagine blucerchiata. La Prima Squadra della Capitale non vince una partita con l’arbitro Rocchi alla conduzione della gara dall’8 aprile del 2018, giorno nel quale la Lazio sconfisse l’Udinese per 2-1. Da quel giorno, i biancocelesti hanno incassato quattro sconfitte nelle quattro partite arbitrate dal fischietto di Firenze.

Sampdoria-Lazio streaming: dove vederla in TV

E’ tutto pronto per l’inizio di un nuovo campionato di Serie A. La Lazio, che alla seconda giornata dovrà vedersela già con la Roma, esordirà a Marassi contro la Sampdoria. I blucerchiati, dopo aver salutato Giampaolo, hanno accolto in panchina l’ex giallorosso Di Francesco. Fischio d’inizio dell’arbitro Rocchi alle 20.45 di domenica 25 agosto. Coloro che non si recheranno nell’impianto sportivo ligure per seguire il match, dovranno collegarsi su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 255 sat.). Per vedere la partita in streaming sarà possibile utilizzare Sky Go oppure NOW TV, entrambe appartenenti al gruppo Sky. Il servizio è riservato ai soli abbonati.