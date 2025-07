Lazio, tutti a Formello per il ritiro: tra i più attesi c’è Guendouzi, fresco di fiori d’arancio

Lazio, oggi inizia il ritiro a Formello: tra i più attesi c’è Mateo Guendouzi, dopo un estate da ricordare tra nazionale e il matrimonio

Il ritiro della Lazio a Formello ha preso il via con una lista definita di 31 convocati, tra cui spiccano nomi importanti e giovani promettenti. Tra le presenze più attese, come riportato da Il Messaggero, c’è Mattéo Guendouzi, pronto a riabbracciare il “Comandante” dopo gli impegni con la Francia nelle Finals di Nations League e il suo matrimonio. I messaggi scambiati a inizio giugno e le rassicurazioni sul ritorno di Sarri hanno spinto il numero 8 a non cambiare aria, confermando la sua centralità nel progetto tecnico. L’ex Olympique Marsiglia farà parte dei sette centrocampisti convocati per il ritiro, assieme a Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Cataldi e Basic, ai quali si aggiungerà il giovane Pinelli della Primavera.

Il gruppo più nutrito sarà senz’altro quello dei difensori, con dieci elementi in totale: Gila, Romagnoli, Patric (di rientro dall’operazione), Gigot, Provstgaard, Marusic, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares e Pellegrini. A loro si aggregherà Ruggeri, difensore che, pur essendo seguito da diversi club di Serie B, resta inizialmente con il gruppo in attesa di definire la sua cessione. Anche in attacco la lista è ampia: Castellanos, Dia, Zaccagni (che si unirà tra qualche giorno una volta recuperato), Pedro, Isaksen, Noslin, Cancellieri e il giovane Saná Fernandes, anche lui in uscita, comporranno il reparto offensivo. Tra i portieri, presenti Provedel, Mandas, Furlanetto e Renzetti, quest’ultimo vicino a un prestito in Serie C.

Oltre all’amichevole con l’Avellino del 26 luglio e un test interno il 20, il programma estivo della Lazio prevede anche una mini tournée in Turchia con amichevoli il 30 luglio contro il Fenerbahce di Mourinho e il 2 agosto contro il Galatasaray. Poi, un test in Inghilterra col Burnley il 9 agosto. Manca ancora l’ufficialità per quella del 16 agosto con l’Olympiacos a Rieti, ancora in via di definizione. Il 24 agosto, infine, si comincerà a fare sul serio con l’inizio del campionato a Como.