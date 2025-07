«Sarri ha bisogno di quella cosa per vincere con la Lazio». Le parole di quell'ex biancoceleste sono chiare - Lazio News 24

Lazio, Zauri sul ritiro e il lavoro di Sarri: «Avere subito la rosa completa è un vantaggio». La situazione attuale

Luciano Zauri, ex capitano e centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per raccontare alcuni ricordi legati ai suoi ritiri estivi in maglia biancoceleste e per commentare la situazione attuale del club capitolino, guidato da Maurizio Sarri.

Zauri ha ricordato con nostalgia i suoi primi giorni da giocatore della Lazio, sottolineando quanto sia importante il ritiro precampionato per gettare le basi di un’annata solida: «Il ritiro è un momento fondamentale. Serve a costruire la condizione fisica, ma anche l’identità del gruppo. Ai miei tempi, arrivare alla Lazio significava entrare in uno spogliatoio pieno di campioni. È lì che impari cosa vuol dire davvero vestire questa maglia».

Interrogato sulla situazione attuale della Lazio, e in particolare sul fatto che Sarri potrebbe beneficiare di una rosa definita già dal primo giorno, Zauri ha risposto con ironia e realismo: «So che può sembrare una battuta, ma in realtà per un tecnico è così. Sarri sicuramente avrebbe voluto dei rinforzi, ma iniziare il lavoro con la squadra al completo sicuramente sarà un vantaggio. E poi fatemi dire…».

Il riferimento è alla sessione di mercato in corso, che, se da un lato non ha ancora regalato grandi colpi alla Lazio, dall’altro permette all’allenatore di lavorare fin da subito con un gruppo consolidato. Una condizione rara nel calcio moderno, dove spesso le rose vengono definite a ridosso dell’inizio del campionato.

Zauri ha concluso sottolineando l’importanza del tempo a disposizione: «Per un allenatore come Sarri, che basa tutto sulla precisione e sull’organizzazione, poter lavorare da subito con i giocatori che affronteranno il campionato è un grande vantaggio. La Lazio può trarne beneficio».

Il ritiro, dunque, non è solo il punto di partenza fisico della stagione, ma anche il momento chiave per costruire un’identità. E la Lazio, anche secondo Zauri, ha le carte in regola per partire col piede giusto.