Lazio, 40 giorni al debutto contro il Como: il programma del ritiro biancoceleste

Lazio, il programma del ritiro dei biancocelesti in vista dell’inizio della prossima stagione, tra quaranta giorni contro il Como

Oggi si alza ufficialmente il sipario sul ritiro della Lazio a Formello, segnando l’inizio di quaranta giorni intensi che culmineranno con l’esordio stagionale il 24 agosto contro il Como. Per la prima volta, la preparazione estiva si svolgerà interamente all’interno del centro sportivo, con Maurizio Sarri pronto a plasmare la squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, la giornata prevede una doppia seduta, una al mattino (9:30) e una al pomeriggio (18:00), un primo assaggio dell’impegnativo lavoro che attende i biancocelesti.

In campo saranno presenti 27 giocatori più 4 giovani, tutti sottoposti alle visite mediche ad eccezione di Guendouzi, atteso oggi dopo un periodo di riposo aggiuntivo. Il centrocampista svolgerà i test e si aggregherà al gruppo. Per la prima settimana, è previsto un lavoro a parte per Zaccagni (alle prese con la pubalgia) e Patric (reduce da un’operazione alla caviglia), che si uniranno ai compagni la settimana successiva. Sarri darà il via ai lavori con un breve discorso, un suo classico: «Tocca a noi, siamo e resteremo questi. Niente alibi». Un messaggio chiaro che enfatizza la volontà di agire più che parlare.

Gli allenamenti si svolgeranno al ritmo di due sedute al giorno, con la possibilità di allentare la presa nel fine settimana. Il primo test interno, una partita di allenamento a porte chiuse, si terrà domenica alle 20 a Formello, con diretta sui canali ufficiali della Lazio. Il calendario delle amichevoli si preannuncia impegnativo: il 26 luglio a Frosinone contro l’Avellino, seguito da una mini-spedizione turca dal 30 luglio al 2 agosto, che vedrà la Lazio affrontare il Fenerbahçe di Mourinho (30 luglio) e il Galatasaray (2 agosto). Altre due amichevoli sono fissate contro il Burnley (9 agosto) e l’Olympiakos (16 agosto), quest’ultima ancora da ufficializzare. Quaranta giorni cruciali per Sarri per preparare al meglio la sua Lazio.