Sampdoria, Di Francesco: «Lazio squadra con pochi difetti. Partono avvantaggiati rispetto alle altre…»

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la prima partita della sua Sampdoria contro la Lazio

ESORDIO – «Il debutto sarà sicuramente una grande emozione, e questo al netto delle esperienze che ho fatto in precedenza. Sono convinto che faremo una grande prestazione. Io sono ottimista per quello che ho visto. Sto lavorando fin dal primo giorno al debutto in campionato, siamo a buon punto. Comunque, affrontare una squadra importante come la Lazio alla prima giornata sarà difficile. I biancocelesti hanno cambiato pochissimo e per questo partono avvantaggiati. La squadra di Inzaghi ha pochi difetti. Noi dobbiamo sfruttare le nostre qualità, giocare in verticale e andare a fargli male. Jankto?Non è al meglio ma ha recuperato i postumi dal problema al polpaccio. Valuterò domani se schierarlo titolare, ma sarà a disposizione».