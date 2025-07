Floriani Mussolini, fatta per il trasferimento alla Cremonese: annuncio atteso a ore

Floriani Mussolini Cremonese, quasi fatta per il trasferimento del calciatore dalla Lazio ai lombardi: annuncio atteso a ore

L’assenza di Romano Floriani Mussolini dalle visite mediche e dal ritiro di Formello della Lazio non fa che aumentare l’eccitazione e le speculazioni: è un segno inequivocabile di un addio imminente. Questo dettaglio, spesso sottovalutato, potrebbe essere la chiave per capire quanto sia reale e imminente questa mossa, lasciando i tifosi a chiedersi cosa succederà nelle prossime ore.

Dopo aver brillato in Serie B con la maglia della Juve Stabia, dove ha dimostrato una continuità e un rendimento notevoli, Floriani Mussolini ha attirato l’attenzione della Cremonese per la stagione del ritorno in Serie A. In quella stagione, il suo contributo è stato cruciale, trasformandolo da promessa a giocatore da seguire con interesse. Ora, la domanda sorge spontanea: come reagirà di fronte alla pressione della Serie A?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione tra i club è stata definita con una formula che soddisfa tutte le parti: si tratta di un prestito con diritto di riscatto. La cifra per l’acquisto a titolo definitivo da parte del club grigiorosso è stata fissata a 5 milioni di euro. Questa specificazione sottolinea l’investimento concreto della Cremonese, rendendo evidente che il club crede fermamente nel potenziale del giocatore e che il suo valore potrebbe salire rapidamente. Senza opzioni di contro-riscatto per la Lazio, l’accordo sembra progettato per massimizzare le opportunità future per il calciatore.

Tuttavia, la Lazio non ha voluto lasciarsi sfuggire ogni possibilità, inserendo una clausola astuta: manterrà il 50% su una futura rivendita del terzino. Una percentuale altissima che testimonia la fiducia nelle potenzialità del ragazzo e la volontà di monetizzare al massimo da una sua eventuale esplosione in Serie A. Questa strategia protegge gli interessi della Lazio, garantendo un ritorno economico se il giocatore dovesse affermarsi definitivamente. Con un annuncio ufficiale atteso già nelle prossime ore, forse addirittura domani, la carriera di Floriani Mussolini è pronta a entrare in una nuova, affascinante fase. Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa storia.