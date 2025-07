Renzetti Lazio, il suo futuro si deciderà dopo la Turchia: le ultimissime di mercato

Condividi via email

Renzetti Lazio, il futuro si deciderà dopo la Turchia: le ultimissime sul mercato biancoceleste e sul giovane estremo difensore

La Lazio si prepara al nuovo ritiro precampionato con un reparto portieri al completo. Oltre ai confermati Ivan Provedel (classe ’94, titolare in Serie A e uomo chiave della scorsa stagione), Christos Mandas (classe 2001, greco, promettente secondo portiere) e Matteo Furlanetto (classe 2002, affidabile estremo difensore già inserito nel giro della prima squadra), si aggiunge il giovane Thomas Renzetti, portiere classe 2006.

Renzetti, già considerato da tempo una promessa del settore giovanile biancoceleste, è al suo secondo ritiro con la prima squadra, dopo la prima convocazione nello scorso anno. Reduce da una stagione trionfale con la Primavera, in cui ha collezionato ben 35 presenze da titolare inamovibile, il giovane estremo difensore si prepara ora a un passo cruciale per la sua carriera.

Ritiro a Formello e piani futuri

Nel centro sportivo di Formello, Renzetti verrà attentamente osservato da Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per valorizzare i giovani talenti quando possibile. Nonostante l’importante esperienza con la prima squadra, il futuro immediato del portiere sembra indirizzarsi verso un’esperienza in Serie C, dove potrà accumulare minuti preziosi e crescere sotto pressione.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il piano è già stato definito dal suo entourage, rappresentato dalla Gea, e dal direttore sportivo Angelo Fabiani. Dopo la breve tournée estiva in Turchia — che prevede due test internazionali, il 30 luglio contro il Fenerbahce e il 2 agosto contro il Galatasaray — Renzetti dovrebbe essere ceduto in prestito.

Interesse concreto dalla Serie C

Sul giovane portiere si registra l’interesse concreto di quattro club di Serie C: Cavese, Alcione Milano, Pontedera e Arzignano. Ogni squadra rappresenta un’occasione per Renzetti di misurarsi con il calcio dei “grandi” e mettere in mostra le sue qualità già evidenti nel vivaio laziale.

Con il ritiro in corso e le amichevoli estive alle porte, Renzetti è pronto a compiere il grande salto. La sua crescita sarà seguita con attenzione, sia dai tifosi che dai tecnici, con l’obiettivo di vederlo un giorno protagonista tra i pali della Lazio.