EURO2025, l’Italia vola ai quarti dopo 12 anni, ora sfida la Norvegia: dove seguire in tv e in streaming

EURO2025, l’Italia vola ai quarti di finale dopo 12 anni, adesso sfida la Norvegia: dove seguire la partita in tv e in streaming

Dopo dodici anni di attesa, la Nazionale femminile italiana torna protagonista agli Europei 2025, conquistando un posto nei quarti di finale. Un traguardo storico, che arriva nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nell’ultima gara della fase a gironi. Le Azzurre, guidate in panchina da Andrea Soncin — ex attaccante del Milan e tecnico dalla spiccata visione tattica — hanno dimostrato tenacia e compattezza, guadagnandosi la fiducia dei tifosi e il rispetto degli avversari.

Italia-Norvegia: Data, orario e dove vedere la partita

Il prossimo ostacolo per le Azzurre di Soncin sarà la Norvegia, squadra dalle grandi tradizioni calcistiche e dotata di talento ed esperienza. Il match valido per i quarti di finale si disputerà mercoledì 16 luglio alle ore 21:00. I tifosi potranno seguire l’incontro in diretta su Rai 2, oppure in streaming su Rai Play, garantendo ampia accessibilità all’evento anche da dispositivi mobili e smart TV.

Le protagoniste in campo

Nel cammino trionfale dell’Italia femminile verso i quarti di finale di Euro 2025, due protagoniste spiccano per grinta e talento: Martina Piemonte ed Elisabetta Oliviero, entrambe colonne portanti della Lazio Women e ora decisive anche in maglia azzurra. La presenza di Piemonte e Oliviero tra le 23 convocate è il segnale di una Lazio Women in crescita, capace di formare talenti pronti per il grande palcoscenico. Il club biancoceleste, tornato in Serie A, sta diventando un vivaio importante per la Nazionale, e le prestazioni delle sue giocatrici lo confermano.

Momento storico per il calcio femminile italiano

Il raggiungimento dei quarti rappresenta non solo una svolta sportiva, ma anche un punto di svolta per il movimento calcistico femminile italiano, sempre più seguito e sostenuto. La prestazione dell’Italia in questo torneo sta contribuendo a elevare l’interesse e il valore del calcio femminile nel Paese, con ricadute positive su sponsorizzazioni, investimenti e formazione giovanile.