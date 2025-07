Insigne Lazio, non ci sono solo i biancocelesti sull’ex Napoli: un’altra squadra di Serie A ci pensa

Insigne Lazio, non solo i biancocelesti sull’ex capitano del Napoli, svincolatosi dal Toronto: anche un’altra squadra di Serie A ci pensa

Il calciomercato potrebbe regalare un colpo clamoroso, e non solo per la Lazio. Anche il Como sta osservando con grande attenzione l’evolversi della situazione legata a Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, avrebbe infatti espresso il desiderio di rientrare in Italia, dove ha vissuto i migliori anni della sua carriera, e questo ha acceso l’interesse di diversi club ambiziosi.

Il Como, neopromosso in Serie A e già attivissimo sul mercato, è da tempo interessato al talento di Frattamaggiore. Già durante il mercato di gennaio, la dirigenza lombarda aveva sondato il terreno per capire la disponibilità del giocatore, che all’epoca aveva però preferito rimanere in Canada. Ora, tuttavia, gli scenari sono cambiati, e Insigne sembra più propenso a valutare nuove offerte, non solo quella della Lazio, che pure lo corteggia da tempo.

L’arrivo di un profilo come quello di Insigne rappresenterebbe un vero “colpo da novanta” per il Como, sia dal punto di vista tecnico che mediatico. Con la sua qualità, esperienza e carisma, l’ex azzurro darebbe una spinta importante all’intero ambiente lariano, in un’estate dove ambizione e progetto sembrano andare di pari passo sulle rive del Lario.

Molto dipenderà dalle condizioni dell’eventuale accordo. L’ingaggio di Insigne è tuttora elevato, ma il Como potrebbe studiare una formula creativa, magari con l’aiuto di sponsor o una spalmatura dell’ingaggio su più stagioni. In ogni caso, la volontà del giocatore sarà determinante nella scelta della sua prossima destinazione.

Al momento non si registrano offerte ufficiali concrete da parte del Como, ma la situazione resta in continua evoluzione. Il club lariano rimane alla finestra, pronto ad affondare il colpo qualora si presentasse l’opportunità giusta, cercando di anticipare la concorrenza, inclusa quella della Lazio. Insigne, intanto, attende una proposta concreta per rientrare nel calcio che conta e rimettersi in gioco nel campionato italiano.