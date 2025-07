Italia femminile, la ‘biancoceleste, Oliviero commenta il gol e le sue emozioni: «Bisogna credere e perseverare nei propri sogni»

Condividi via email

Italia femminile, la ‘biancoceleste, Oliviero parla delle sue emozioni: «Bisogna credere e perseverare nei propri sogni». Le parole

Nonostante la battuta d’arresto contro la Spagna, la Nazionale femminile italiana ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Euro 2025. Un risultato che dimostra determinazione e continuità, frutto di un percorso solido nel girone. A commentare il traguardo è stata Elisabetta Oliviero, difensore centrale classe 1997, punto fermo della retroguardia azzurra. Intervenuta ai microfoni della Rai al termine dell’incontro, Oliviero ha condiviso il suo punto di vista sull’andamento della partita e sulle prospettive future.

“La sconfitta fa male,” ha dichiarato l’atleta cresciuta nel settore giovanile dell’Empoli e ora in forza alla Lazio, “ma ci siamo qualificate e questo era l’obiettivo. Ora dobbiamo guardare avanti con grinta e concentrazione.”

L’Italia avanza nonostante La Roja

La sfida contro la Spagna, guidata dalla selezionatrice Montse Tomé — ex centrocampista internazionale e ora alla guida della squadra iberica — si è rivelata complessa fin dai primi minuti. Le Azzurre hanno faticato a contenere le avanzate avversarie, in particolare quelle orchestrate da Mariona Caldentey, attaccante del Barcellona nota per la sua tecnica sopraffina e visione di gioco.

Tuttavia, il percorso dell’Italia nel girone ha garantito la qualificazione: con due vittorie e una sola sconfitta, le ragazze di Andrea Soncin — CT della Nazionale dal 2023, già noto per la sua esperienza sulle panchine giovanili — si sono assicurate il secondo posto nel Gruppo B.

Verso i quarti con ambizione e orgoglio

Il prossimo match vedrà l’Italia affrontare una delle prime classificate degli altri gironi, in una sfida che promette intensità e emozioni. La squadra si prepara con determinazione, consapevole dei propri punti di forza e pronta a superare le difficoltà.

La voce di Elisabetta Oliviero è il simbolo della resilienza azzurra: un messaggio chiaro di fiducia e spirito competitivo, che alimenta l’entusiasmo dei tifosi e rilancia le ambizioni della Nazionale. Il cammino verso il titolo europeo continua.

PAROLE – «Ho dovuto trattenere l’emozione dopo il gol, in gara non c’era tempo per abbassare la tensione, era troppo importante qualificarsi. Questa è la sconfitta più bella della mia vita. Bisogna credere e perseverare nei propri sogni, prosegue la calciatrice della Lazio parlando del suo gol – perché se insegui le tue passioni ottieni dei risultati e esaudisci i tuoi sogni. Dedico questo gol a tutta la mia famiglia, ma ci tengo a dedicarlo a tutta la squadra che mi ha accolto alla grande».