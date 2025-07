Allenatori Serie A: ecco il più pagato; Maurizio Sarri in top 10 con il suo ingaggio

Allenatori Serie A, Antonio Conte guida la classifica dei tecnici più pagati nel campionato italiano: Sarri in top 10

Manca sempre meno al ritorno in campo della Serie A, e la prossima stagione si preannuncia ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda le panchine. Tante squadre, in particolare tra le “big”, hanno deciso di cambiare allenatore, con profili di spicco come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri che torneranno a guidare le rispettive formazioni dopo un periodo di stop.

Ma chi è il più pagato tra i tecnici del massimo campionato italiano? Al primo posto di questa speciale classifica troviamo il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, che dovrebbe percepire circa 8 milioni netti a stagione. Lo seguono Massimiliano Allegri al Milan e Gian Piero Gasperini, ora alla Roma, entrambi con un ingaggio di 5 milioni.

Per quanto riguarda la Lazio, il tecnico Maurizio Sarri si piazza all’ottavo posto tra gli allenatori più pagati della Serie A, con un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Questa posizione nella Top 10 evidenzia l’importanza che la società biancoceleste attribuisce al suo allenatore e il progetto tecnico che gli è stato affidato. Nonostante le recenti incomprensioni legate al mercato bloccato, il contratto di Sarri e il suo posizionamento tra i tecnici di punta del campionato confermano le ambizioni della Lazio di voler competere ad alti livelli.

L’ingaggio di Sarri è alla pari con quello di Cristian Chivu all’Inter, e lo pone al di sopra di nomi come Ivan Juric (Atalanta) e Patrick Vieira (Genoa). Questo investimento nel tecnico toscano è un chiaro segnale di continuità e fiducia nel suo operato, nonostante le difficoltà incontrate in questa fase di mercato. La Lazio punta su Sarri per la sua filosofia di gioco, la sua capacità di valorizzare i talenti e la sua esperienza a livello internazionale.

Il suo stipendio, pur non raggiungendo le vette dei primi tre, lo colloca in una fascia di allenatori di alta caratura, scelti per portare avanti progetti tecnici ambiziosi. Questo dato, unito agli sforzi della società nel superare le attuali difficoltà di mercato, testimonia la volontà della Lazio di costruire una squadra competitiva, affidandosi alla guida di un tecnico esperto e stimato nel panorama calcistico italiano ed europeo. Sarri, dunque, non è solo un allenatore, ma un vero e proprio asset per il futuro della Lazio.