Amichevoli Lazio, il programma completo della squadra biancoceleste per il ritiro 2025 - Lazio News 24

Amichevole Lazio: il programma estivo e le ultime news sulle sfide precampionato. La situazione

La stagione estiva della Lazio si anima con un calendario di amichevoli che rappresentano un passaggio fondamentale per la preparazione della squadra di Maurizio Sarri. Le amichevoli Lazio 2025 offriranno alla squadra la possibilità di mettere alla prova la condizione atletica e testare nuovi schemi tattici prima dell’avvio del campionato.

Ecco il calendario ufficiale delle partite amichevoli previste per la Lazio:

26 luglio 2025: contro l’Avellino

30 luglio 2025: sfida al Fenerbahce

2 agosto 2025: match con il Galatasaray

9 agosto 2025: incontro con il Burnley

16 agosto 2025: amichevole con l’Olympiakos

Questi incontri metteranno di fronte la Lazio a squadre di grande livello, con stili di gioco differenti che permetteranno a Sarri di lavorare su diversi aspetti tattici e fisici, verificando lo stato di forma dei suoi giocatori.

Aggiornamento al 12 luglio: Nonostante l’annuncio del sindaco di Rieti che aveva confermato la sfida contro l’Olympiakos, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, permangono ancora alcuni dettagli da definire prima della conferma ufficiale dell’amichevole del 16 agosto. Questa partita, se confermata, dovrebbe essere l’ultima prima dell’inizio ufficiale della stagione di Serie A.

Per il tecnico Sarri, questa amichevole sarà decisiva per capire quale sarà la rosa definitiva da portare al campionato, con l’obiettivo di sciogliere ogni dubbio su possibili tagli o conferme in squadra.

Le amichevoli Lazio rappresentano quindi un momento cruciale di preparazione, utili per affinare la condizione fisica e mentale dei biancocelesti e per testare tutte le soluzioni tattiche in vista della nuova stagione.

In conclusione, l’estate 2025 vedrà la Lazio affrontare sfide importanti nelle amichevoli, per arrivare pronti e competitivi al via del campionato.