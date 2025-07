Lazio Women, nuovo rinforzo in attacco per mister Grassadonia

Lazio Women, nuovo rinforzo in attacco per le biancocelesti di mister Grassadonia: trattativa in chiusura con la Fiorentina

Il lavoro della Lazio Women prosegue a pieno ritmo, con la società determinata a garantire al tecnico Grassadonia una rosa competitiva e all’altezza degli ambiziosi obiettivi fissati per la stagione in arrivo. Con la volontà di migliorare le prestazioni e puntare a traguardi più elevati, l’organico femminile sta subendo un’attenta rifinitura. Gran parte delle giocatrici che hanno fatto parte della squadra nella scorsa annata sono state confermate, come aveva anticipato il direttore sportivo Pinzani nei giorni precedenti. A queste si aggiungono alcuni nuovi innesti mirati, che andranno a compensare qualche addio e a innalzare ulteriormente il livello qualitativo.

Dopo gli arrivi di Durante e dell’attaccante Nikola Karczewska, il reparto offensivo biancoceleste si arricchisce di un altro tassello importante: Margherita Monnecchi. La giovane classe 2001, proveniente dalla Fiorentina, è un volto nuovo che promette di portare freschezza e talento alla squadra. Come riferito da Mustica ai microfoni di Radio Laziale, Monnecchi si trasferirà in biancoceleste con la formula del prestito. Un’operazione che evidenzia la strategia della Lazio Women di puntare su giovani promettenti che possano integrarsi rapidamente nel progetto.

L’operazione è stata ormai conclusa, e l’ufficialità dell’arrivo di Monnecchi è attesa nei prossimi giorni, con l’annuncio che dovrebbe avvenire in settimana. L’inserimento di una giocatrice con le sue caratteristiche offrirà a Grassadonia nuove opzioni tattiche e una maggiore profondità di rosa, elementi fondamentali per affrontare un campionato impegnativo e per puntare in alto. La società sta dimostrando un impegno concreto nel potenziare la sezione femminile, riconoscendone il valore e le potenzialità. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di lottare su ogni fronte e regalare nuove soddisfazioni ai tifosi della Lazio Women.