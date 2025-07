Italia femminile in tv: 9,7% di share con la Spagna. Ecco dove saranno trasmessi i quarti con la Norvegia

Italia femminile, 9,7% di share con la Spagna: ecco dove saranno trasmessi i quarti con la Norvegia. Le Azzurre di Soncin protagoniste all’Europeo

È un risveglio carico di orgoglio per la Nazionale Femminile di calcio, che ha centrato uno storico traguardo: la qualificazione ai quarti di finale di EURO 2025. Un obiettivo che mancava all’Italia del calcio femminile da ben dodici anni, dall’edizione del 2013, e che testimonia la straordinaria crescita del gruppo guidato dal Ct Andrea Soncin. Le Azzurre hanno conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo B, un risultato sigillato nonostante la sconfitta indolore contro le campionesse del mondo della Spagna.

Boom di ascolti TV: un legame sempre più forte con i tifosi

Il percorso delle Azzurre a EURO 2025 non sta entusiasmando solo sul campo, ma anche davanti al televisore. Il legame tra la Nazionale Femminile e i tifosi italiani si consolida partita dopo partita, come dimostrano gli eccellenti dati degli ascolti TV. Il match contro la Spagna, trasmesso su Rai 2, ha incollato allo schermo 1 milione e 362mila telespettatori, registrando uno share del 9,7%. Numeri importanti che confermano un seguito in costante crescita e una passione sempre più diffusa per il calcio femminile nel nostro Paese. Un successo mediatico che premia il lavoro della squadra e della federazione.

Prossima partita: Italia-Norvegia su Rai 1 per un posto in semifinale

L’attesa è ora tutta per la sfida da dentro o fuori che vale un posto tra le prime quattro d’Europa. L’avversario dell’Italia ai quarti di finale sarà la temibile Norvegia. La prossima partita si preannuncia un evento da non perdere per tutti gli appassionati. L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio a Ginevra, con calcio d’inizio alle ore 21. Per l’occasione, l’incontro sarà trasmesso in diretta e in prima serata sulla rete ammiraglia, Rai 1, a ulteriore testimonianza dell’importanza dell’evento e del grande seguito che le ragazze di Andrea Soncin hanno saputo conquistare.