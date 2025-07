Tavares e gli altri: ecco i nuovi alla prima con Sarri alla Lazio, il tecnico lavora per inserirli nel suo gioco

Lazio, Nuno Tavares oggi inizierà il suo percorso per adattarsi al gioco di Sarri, ma non è l’unico: ecco gli altri alla prima con il tecnico

La giornata di oggi segna l’inizio ufficiale del ritiro della Lazio a Formello, con un programma dettagliato che riflette la metodologia di Maurizio Sarri. Come riportato da La Repubblica, la colazione è prevista per le 8:15, seguita da un classico della gestione Sarri: tutti in sala video per analizzare situazioni di gioco prima del primo allenamento, che si terrà alle 9:30. Questo approccio metodico mira a gettare fin da subito le basi tattiche della stagione 2025-26, lavorando intensamente con tutto il gruppo a disposizione, unica consolazione in un’estate magra segnata dal mercato bloccato.

Attualmente, Sarri ha a disposizione 31 giocatori. Zaccagni e Patric lavorano ancora a parte ma sono attesi in gruppo da lunedì prossimo. Tra i nodi cruciali di questa prima fase della preparazione c’è l’adattabilità di alcuni giocatori alle richieste tattiche del mister. In particolare, si valuterà l’inserimento di Tavares e Dele-Bashiru nei meccanismi di Sarri. Ma l’attenzione del tecnico sarà anche rivolta ai giocatori che non erano con lui nella precedente esperienza alla Lazio, come Dia e Noslin in attacco, e Gigot e Belahyane in difesa e a centrocampo. Sarri dovrà comprendere a fondo le loro caratteristiche e come potranno integrarsi nel suo sistema. Nel frattempo, sul fronte degli ex laziali, si registra la notizia che Marco Parolo, storico centrocampista biancoceleste, inizierà la sua carriera da allenatore guidando il Milan Under 16. La speranza per la Lazio è che l’impegno e le motivazioni di Sarri, confortate dagli ultimi colloqui con Lotito e Fabiani, si traducano in un sostegno concreto, con la promessa di rinforzi adeguati a gennaio, quando il club potrà finalmente tornare a operare sul mercato.