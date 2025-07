Lazio, inizia il ritiro a Formello: ecco il programma della prima giornata

Lazio, oggi inizia il ritiro della squadra a Formello: ecco il programma della prima giornata, iniziata alle 7.30 e che finirà la sera

Oggi si alza ufficialmente il sipario sul nuovo corso di Maurizio Sarri alla Lazio. Questo secondo mandato del “Comandante” è stato battezzato sabato dal presidente Claudio Lotito, accorso a Formello per un confronto diretto. Dopo l’incontro, il tecnico è tornato nella sua Castelfranco, per poi rientrare ieri in tarda serata a Formello, dove ha tenuto un’ulteriore riunione tecnica nel centro sportivo. Sarri non sta nella pelle e non lascerà nulla al dettaglio in questo ritiro, e il “menù” del primo giorno ne è la chiara dimostrazione.

Come riportato da Il Messaggero, la giornata tipo del ritiro di Formello sarà intensiva e mirata a sfruttare al meglio ogni ora. Si partirà alle 7:30 per sfruttare le ore più fresche della mattina, prima del caldo torrido della Capitale, con la colazione. Alle 8:45 tutti nello spogliatoio, per poi passare alle 9:30 alla sala video, un grande classico della gestione di Sarri, dove verranno analizzati schemi e movimenti. Successivamente, ci sarà il primo allenamento della giornata, mentre alle 12:45 il pranzo chiuderà il programma mattutino.

Nel pomeriggio, si ripartirà alle 16:30 con una merenda, che anticiperà il ritrovo in spogliatoio delle 17:15. Alle 18:00 andrà in scena la seconda seduta al Fersini, dove sarà presente anche la stampa (previste altre aperture giovedì 17 e domenica 20, oltre alla conferenza stampa del tecnico). L’ultimo appuntamento della giornata sarà la cena delle 20:45. Questo programma serrato, che porterà i 31 convocati ad affrontare 13 giorni di ritiro a Formello, culminerà con l’amichevole contro l’Avellino il 26 luglio al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, per il “Memorial Criscitiello”, dopo un test interno il 20. Questa sarà l’unica consolazione di un’estate magra, con il mercato bloccato che costringe Sarri a lavorare fin da subito con tutto il gruppo a disposizione per gettare le basi della stagione 2025-26.