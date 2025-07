Lazio, Sarri riparte dalle certezze in rosa: contro il Como potrebbe schierare tutti giocatori che già conosce

Lazio, Maurizio Sarri riparte dalle certezze: conosce gran parte della rosa e già alla prima giornata può schierare un 11 a lui famigliare

Il 24 agosto, quando la Lazio scenderà in campo a Como per la prima di campionato, è possibile che, al netto della squalifica di Romagnoli, Maurizio Sarri schieri una formazione composta interamente da calciatori che ha già allenato. Questo rappresenta un ulteriore motivo di ottimismo per il tecnico. Ci sono ancora i pilastri della difesa che consentirono alla Lazio, nella stagione 2022-23, di terminare ben 21 partite di campionato su 38 con la porta inviolata: Provedel tra i pali, e davanti a lui Romagnoli, Gila, Patric, Hysaj, Marusic, Pellegrini e Lazzari. Come spiegò il tecnico, “inserire un difensore è difficile, ce l’ho fatta con centrocampisti e attaccanti ma mai con loro”, riferendosi in particolare a Pellegrini, arrivato nel gennaio del 2023. Questa volta, come evidenziato dall’edizione romana del Corriere della Sera, Sarri non avrà questo problema, potendo contare su un reparto difensivo già consolidato.

Inoltre, un vantaggio non da poco per la Lazio è che giocherà una sola volta a settimana per tutta la stagione, non avendo gli impegni europei. Sarri si è spesso lamentato che nel calcio moderno c’è poco tempo per allenare, lui quest’anno potrà lavorare approfonditamente con tutta la squadra, perfezionando ogni dettaglio tattico. Un privilegio che, vista la sua maniacalità, non è assolutamente da sottovalutare. Il giocatore più importante della rosa, Mattia Zaccagni, ha vissuto la miglior stagione della sua vita proprio sotto la guida di Sarri. Deve essere ancora lui, il capitano, a prendere per mano la Lazio, trainando il gruppo con la sua leadership e le sue prestazioni.