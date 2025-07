«Lotito è un mito, però sbaglia molto da quel punto di vista». Sentite cosa ha detto un grande ex biancoceleste! - Lazio News 24

Condividi via email

Manfredini, ex giocatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul presidente Claudio Lotito

Christian Manfredini, ex giocatore della Lazio, è stato ospite del podcast Doppio Passo, dove ha raccontato un episodio curioso legato al presidente del club, Claudio Lotito. L’ivoriano naturalizzato italiano ha parlato apertamente del rapporto con il patron biancoceleste, soffermandosi in particolare su un momento in cui Lotito aveva deciso di inserirlo nella lista dei fuori rosa.

«Lotito è un mito», ha esordito Manfredini. «Io non ho mai visto una persona così caparbia e determinata. Però non è il tipo che usa modi gentili per relazionarsi con gli altri: è troppo diretto. Quando fissa un obiettivo, sicuramente lo raggiunge».

L’ex centrocampista ha poi descritto alcuni aspetti meno conosciuti del carattere di Lotito e della sua gestione della squadra: «Veniva spesso a trovarci, si sedeva vicino a noi calciatori e, incredibilmente, a un certo punto si addormentava. È uno che usa 3-4 telefoni contemporaneamente: un vero fenomeno».

Manfredini ha anche rivelato un aneddoto che dimostra la durezza ma anche la resilienza del presidente biancoceleste: «A noi faceva leggere tutti gli insulti che riceveva, ma sembrava che non gli importasse affatto. Questo mostra quanto sia impermeabile alle critiche e quanto riesca a restare concentrato sui suoi obiettivi».

Queste parole di Christian Manfredini offrono uno spaccato interessante sulla figura di Claudio Lotito e sulla sua gestione della Lazio, spesso controversa ma indubbiamente influente nella storia recente del club. La sua caparbietà e determinazione, unite a un modo di fare molto diretto, hanno plasmato la squadra e il suo ambiente in modi unici.