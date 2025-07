Guendouzi, il centrocampista la chiave della Lazio di Sarri (anche in ottica mercato). Le novità - Lazio News 24

Condividi via email

Inizia il ritiro a Formello in casa Lazio, e dall’altra parte ci sono delle novità riguardante il centrocampista Guendouzi

La Lazio è pronta a ripartire. Dopo un finale di stagione deludente, i biancocelesti inaugurano oggi il primo ritiro estivo a Formello sotto la guida di Maurizio Sarri. L’obiettivo è chiaro: rilanciare le ambizioni del club e costruire una squadra più solida e competitiva. Intanto, il calciomercato Lazio entra nel vivo, tra trattative in corso e ritorni importanti.

Uno dei volti più attesi in questa prima fase della preparazione è sicuramente Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, uno dei protagonisti del primo ciclo di Sarri alla Lazio, è pronto a tornare a disposizione dopo gli impegni in Nations League con la Francia e il matrimonio con la compagna Maelle. Guendouzi rappresenta una pedina fondamentale per il centrocampo biancoceleste, grazie alla sua intensità, visione di gioco e carattere.

Il suo rientro sarà un punto di forza per il tecnico toscano, che potrà contare su di lui fin da subito nel gruppo dei sette centrocampisti convocati per il ritiro. Insieme a Guendouzi, ci saranno anche Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Cataldi e Basic, oltre al giovane Pinelli della Primavera, che avrà l’opportunità di mettersi in mostra.

Nel frattempo, il calciomercato Lazio resta un argomento centrale per dirigenti e tifosi. La società è al lavoro per rafforzare la rosa e completare un organico che possa rispondere alle esigenze tattiche di Sarri. Il ritorno di Guendouzi è una certezza, ma serviranno altri innesti per colmare le lacune emerse nella scorsa stagione.

La nuova Lazio prende forma, tra campo e mercato. Con Guendouzi già protagonista e un calciomercato Lazio in continua evoluzione, i biancocelesti vogliono lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e guardare con rinnovato entusiasmo alla stagione che verrà. Il ritiro di Formello sarà il primo banco di prova per capire da dove ripartire – e soprattutto con chi.