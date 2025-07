Lazio, Zaccagni sarà l'uomo chiave! Le motivazioni dietro la scelta di Maurizio Sarri - Lazio News 24

Lazio, riparte l’era Sarri: Zaccagni uomo chiave per il nuovo ciclo. Ecco perché il mister punterà su di lui

Sta per prendere ufficialmente il via il secondo ciclo di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Dopo i test fisici e le visite mediche sostenute negli ultimi giorni, la squadra è pronta a tornare a lavorare in campo. In questa nuova avventura biancoceleste, il tecnico toscano ripartirà da alcuni punti fermi della rosa, tra cui spicca con forza il nome di Mattia Zaccagni.

Il capitano della Lazio, reduce da una stagione intensa e combattuta, sarà uno degli elementi su cui Sarri punterà maggiormente. Zaccagni, classe 1995, rappresenta non solo un riferimento tecnico-tattico per la squadra, ma anche un punto di equilibrio all’interno dello spogliatoio. Il suo apporto sarà cruciale per rilanciare un gruppo ancora scosso dalla delusione del finale della scorsa stagione.

Attualmente, però, Zaccagni è alle prese con il recupero fisico dopo l’operazione subita lo scorso 24 giugno per risolvere una Groin Pain Syndrome, comunemente nota come pubalgia. Nei giorni scorsi, il fantasista ex Verona ha iniziato il percorso riabilitativo a Formello con sedute fisioterapiche, seguite da esercizi in piscina. Da oggi, inizierà a correre in solitaria per tutta la settimana, in vista del rientro in gruppo previsto tra lunedì e martedì prossimi.

Nonostante l’assenza nella prima parte del ritiro, Zaccagni conosce a menadito i meccanismi tecnico-tattici del gioco sarriano e potrà inserirsi senza difficoltà al momento del ritorno. Più che il campo, sarà il suo ruolo da leader a fare la differenza nei prossimi giorni: la sua presenza sarà fondamentale per dare stabilità al gruppo e guidarlo in un momento chiave della stagione.

Sarri, dal canto suo, confida molto nel suo capitano. In un contesto in cui servirà compattezza mentale e spirito di sacrificio, Zaccagni dovrà essere l’uomo in grado di fare da ponte tra squadra e staff tecnico, incarnando i valori del nuovo corso laziale. Il secondo ciclo del Coma