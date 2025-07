Lazio, settimana piena di impegni: prima la presentazione di Sarri, poi via al ritiro

Lazio, settimana piena di impegni per la società biancoceleste: prima ci sarà la presentazione di Maurizio Sarri, poi inizierà il ritiro estivo

La Lazio si appresta a vivere una settimana di cruciali appuntamenti, che daranno il via ufficiale alla stagione 2025-26. Domani, il club illustrerà alla stampa l’organizzazione del ritiro precampionato, una scelta che segna una novità assoluta. Per la prima volta, come riportato dal Corriere della Sera, la preparazione estiva si svolgerà interamente nel centro sportivo di Formello. Questa decisione, pur probabilmente dettata da esigenze pratiche ed economiche, rappresenta un significativo cambio di passo rispetto alle tradizionali preparazioni in località montane, concentrando tutte le attività nel cuore del quartier generale biancoceleste.

Giovedì sarà una giornata di particolare rilievo. Ci sarà la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri, che fa il suo atteso ritorno sulla panchina biancoceleste. Sarri riprende le redini dopo le brevi e meno fortunate parentesi di Igor Tudor, durato solo pochi mesi, e di Marco Baroni, che ha guidato la squadra per un anno. Il “Comandante” è atteso con grande curiosità da stampa e tifosi, impazienti di ascoltare le sue prime dichiarazioni sulla nuova avventura, sulle strategie future e sui piani tattici per la squadra. Sempre giovedì, i giocatori si sottoporranno ai primi test fisici, un passaggio fondamentale per valutare la loro condizione atletica iniziale prima dell’inizio vero e proprio del ritiro. Gli allenamenti sul campo prenderanno il via lunedì prossimo, sempre a Formello, segnando l’avvio concreto della preparazione in vista del campionato. Sarri dovrà lavorare con l’organico a disposizione, puntando con forza sulla coesione del gruppo e sulla disciplina tattica per superare le sfide poste da un mercato attualmente bloccato, una circostanza che lo costringerà a valorizzare al massimo le risorse interne e a forgiare una squadra resiliente.