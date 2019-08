Milinkovic, l’Inter non abbandona il serbo: l’idea di Marotta

L’Inter in questa ultima finestra di mercato vuole provare a portare il sergente in nero azzurro

L’Inter non molla l’idea, o il sogno, di portare a Milano Milinkovic. Come riporta La Repubblica infatti Marotta sarebbe al lavoro per presentare un’offerta alla Lazio. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto i cartellini di Gagliardini e Politano più un conguaglio economico.

In casa Lazio la richiesta però è sempre stata precisa: nessuna contropartita per il sergente ma 80 milioni. Mancano meno di dieci giorni alla fine del mercato, la strada è tutta in salita ma in casa neroazzurra è ancora viva la speranza.