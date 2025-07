Calciomercato Lazio, occhi della Juve su quel giocatore biancoceleste! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, occhi della Juventus su quel calciatore biancoceleste! Tutti gli aggiornamenti e le ultime

In vista della nuova stagione, la Lazio si prepara a blindare i propri giocatori chiave, ma al tempo stesso guarda con attenzione al mercato per rafforzare la rosa. Tra le pedine più ambite figura Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000, ex Arsenal, che ha disputato un’ottima annata con i biancocelesti. La sua velocità, fisicità e capacità di interpretare il doppio ruolo di difensore e laterale offensivo lo rendono prezioso nel sistema di Sarri, allenatore da poco insediato sulla panchina laziale e noto per il suo gioco aggressivo in verticale.

La Juventus, alla ricerca di esterni per adattarsi al pressing e alla fisicità richiesta da Igor Tudor, ha mostrato interesse concreto per Tavares. Tuttavia, la dirigenza laziale considera il portoghese incedibile, ritenendolo centrale nel nuovo progetto tecnico. Questo atteggiamento rivela una strategia chiara da parte di Comolli e dello staff capitolino: costruire partendo da certezze e solidità, evitando cessioni affrettate che indebolirebbero l’impianto di gioco.

Parallelamente, la Lazio esplora soluzioni per rafforzare le corsie laterali, consapevole dell’intensità richiesta da Baroni e delle esigenze di rotazione. In Serie A, tra i nomi monitorati spicca Dodo, terzino destro brasiliano della Fiorentina, classe 1998, che ha messo in mostra buone capacità tecniche e resistenza fisica. Sul fronte internazionale, secondo Tuttosport, i profili seguiti includono Marc Pubill (Almeria), giovane promessa spagnola; Josha Vagnoman (Stoccarda), difensore versatile con esperienza in Bundesliga; e Daniel Muñoz (Crystal Palace), esterno colombiano abile nei duelli e nelle sovrapposizioni.

La Lazio di Maurzio Sarri però si mostra ambiziosa e cauta, pronta a difendere i suoi talenti con forza dalle sirene esterne ma attenta a cogliere opportunità per rafforzarsi. Un equilibrio tra continuità e rinnovamento che potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare al meglio la stagione 2025/26.