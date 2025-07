Lazio Primavera, non solo Parente: un altro giovane passa al Latina, ufficiale

Lazio Primavera, dopo Parente anche un altro giovane biancoceleste lascia Formello per trasferirsi al Latina

Non è solo Daniele Parente a salutare la Lazio Primavera per approdare al Latina. Un altro ex giovane talento biancoceleste si trasferisce alla società laziale: Michele Bigonzoni. Il club pontino ha infatti emesso un comunicato ufficiale in queste ore, rendendo noto l’acquisto del giovane calciatore, che andrà a rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione.

Michele Bigonzoni, esterno di centrocampo classe 2004, è descritto dal Latina Calcio 1932 come un nuovo, importante rinforzo. Il suo curriculum giovanile vanta esperienze significative. Ha fatto parte della Lazio Primavera, con cui ha avuto l’onore di vincere la Supercoppa Primavera, un trofeo che testimonia le sue qualità e il suo contributo in un contesto giovanile di alto livello. Successivamente, Bigonzoni ha proseguito il suo percorso nel mondo del professionismo, giocando una stagione con la maglia del Campobasso.

Ora, il giovane centrocampista arriva al Latina con la formula del prestito dalla Cremonese. Questa operazione rappresenta per Bigonzoni un’opportunità cruciale per affrontare un’altra stagione nel calcio professionistico, questa volta con la maglia nerazzurra del Latina. La scelta di trasferirsi in un club che gli garantisca continuità e spazio è fondamentale per la sua crescita e per consolidare le sue esperienze nel calcio dei grandi.

Per il Latina, l’ingaggio di un giocatore con il suo profilo è un segnale chiaro di voler puntare su giovani talenti che hanno già avuto esperienze formative in settori giovanili importanti come quello della Lazio e che hanno già assaggiato il calcio professionistico. L’obiettivo è quello di valorizzare le sue doti da esterno di centrocampo, che possono aggiungere dinamismo e qualità alla manovra offensiva della squadra. Il trasferimento di Bigonzoni, come quello di Parente, conferma la tendenza di molti giovani a cercare nuove strade e opportunità al di fuori dei grandi club per affermarsi e raggiungere i propri obiettivi nel calcio che conta. La Lazio, dal canto suo, continuerà a monitorare la crescita di questi ragazzi, sperando che possano un giorno raggiungere il successo.