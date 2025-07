Calciomercato Lazio, come procede la vendita degli esuberi? Ecco l'indiscrezione attuale su costoro - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fernandes verso il Belgio, 5 i possibili tagli tra gli Over 22. La situazione

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche per quanto riguarda le uscite. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste continua a lavorare sul fronte delle cessioni, con diversi nomi in uscita per snellire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Tra i primi a salutare potrebbe esserci Fernandes, esterno d’attacco reduce dall’esperienza al NAC Breda, in Olanda. Il giocatore ha collezionato 15 presenze e un gol in Eredivisie, ma il suo futuro sarà con tutta probabilità lontano da Formello. Per lui si apre una nuova opportunità in Belgio, dove alcuni club avrebbero mostrato interesse concreto. La sua avventura con la Lazio sembra dunque arrivata al capolinea.

Situazione diversa, invece, per Pinelli, centrocampista classe 2006, che resterà nella rosa della Lazio Primavera. Il giovane continuerà il proprio percorso di crescita nel vivaio biancoceleste, con l’obiettivo di ritagliarsi spazio in futuro anche nella prima squadra.

Intanto, Sarri si trova a dover fare i conti con l’eccesso di calciatori nella fascia Over 22: il limite massimo consentito è di 17, ma attualmente la Lazio ne conta ben 19. Una situazione che impone scelte e possibili tagli in vista dell’inizio della stagione. I nomi più a rischio sono cinque: Noslin, Cancellieri, Gigot, Lazzari e Basic. Alcuni di loro potrebbero essere ceduti, altri eventualmente esclusi dal progetto tecnico.

Il calciomercato Lazio, dunque, non si limita alla ricerca di nuovi innesti: la priorità adesso è sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi e permettere a Sarri di lavorare con un gruppo più definito e funzionale.

In attesa dei primi veri colpi in entrata, il mercato in uscita resta un nodo cruciale. Il futuro della Lazio passa anche da queste decisioni, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, equilibrata e pronta per affrontare una stagione piena di impegni.