Porto Lazio, le probabili formazioni: tridente leggero per Sarri

Porto-Lazio, le probabili scelte di Conceicao e Sarri: il tecnico biancoceleste deve rinunciare a Ciro Immobile

Forfait dell’ultimo minuto, Sarri deve rinunciare alla sua punta di diamante: Ciro Immobile. Febbricitante, l’attaccante è rimasto a Roma, aggiungendosi alla lista degli indisponibili per la trasferta portoghese – insieme ad Acerbi e Lazzari – costringendo il mister a trovare nuove soluzioni. Non avendo un sostituto naturale, potrebbe rivedersi in campo il tridente in versione “leggera” con Felipe Anderson nelle vesti di falso nueve con Pedro e Zaccagni alle spalle.

Strakosha – ormai tornato a capo delle gerarchie – viaggia verso la conferma anche in Europa League; davanti si apre il ballottaggio tra Patric e Radu, mentre Hysaj è il candidato per chiudere la linea insieme a Marusic. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori:

PORTO (4-4-2): Cláudio Ramos; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All. Conceição.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.