Calciomercato Lazio, sirene inglesi per un obiettivo dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, sirene dalla Premier League per un obiettivo della Lazio: una squadra inglese fiuta il colpo, le ultime

Il Calciomercato Lazio si muove con discrezione, ma l’attenzione è alta sulla ricerca di rinforzi per le fasce, specialmente in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti impegnati anche in Europa. Tra i profili monitorati con particolare attenzione c’è Jackson Tchatchoua, esterno del Verona classe 2001, che nella scorsa Serie A ha saputo impressionare con prestazioni solide e grande affidabilità difensiva.

Il calciatore belga, cresciuto calcisticamente nel Charleroi, è uno degli uomini più contesi sul mercato dell’Hellas. Il Verona, consapevole dell’interesse crescente che circonda il suo giovane talento, ha già fissato il prezzo per la sua cessione: serviranno almeno 10 milioni di euro per portarlo via. Si tratta di un investimento importante, ma pienamente giustificato dall’età e dal notevole potenziale di crescita del giocatore, qualità che hanno attirato l’attenzione di diversi club, sia italiani che stranieri.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Tchatchoua rappresenterebbe una valida alternativa per rafforzare la fascia destra, un reparto dove la squadra di Lotito è alla ricerca di nuove soluzioni dopo una stagione altalenante. Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Arena, è il Nottingham Forest ad aver fatto i primi passi concreti per il belga, preparando un’offerta che si avvicina notevolmente alla richiesta del Verona.

Il club scaligero, dal canto suo, non ha fretta di cedere. Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, l’obiettivo è costruire una rosa solida senza svendere i propri talenti più promettenti. Il Calciomercato Verona è impostato su una linea chiara: si aprirà alla cessione, ma solo a cifre congrue che permettano di reinvestire subito e adeguatamente per sostituire eventuali partenti.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio resta alla finestra, vigile e attento. I biancocelesti seguono con grande interesse l’evolversi della trattativa tra Verona e Nottingham Forest. Se l’accordo con gli inglesi dovesse saltare per qualsiasi ragione, Tchatchoua potrebbe tornare prepotentemente in orbita Lazio, soprattutto nel caso in cui si concretizzassero delle uscite nel reparto difensivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Lazio tenterà un affondo concreto oppure se il Verona cederà il proprio gioiello all’estero. In ogni caso, Tchatchoua è destinato a essere uno dei nomi caldi di questa estate di mercato, e la sua situazione è monitorata anche da altri club italiani. La Lazio, dunque, rimane in stand-by, pronta a cogliere ogni occasione utile, con Tchatchoua tra i profili più interessanti da tenere d’occhio.