Lazio Flaminio, la legge voluta dal ministro Abodi sarà decisiva? Gli aggiornamenti

Lazio Flaminio, la legge voluta dal ministro Abodi sarà decisiva? Tutti gli aggiornamenti in casa biancoceleste

Il destino dello Stadio Flaminio di Roma potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Nel cuore delle discussioni istituzionali e tra le stanze del Campidoglio, si delinea uno scenario che potrebbe trasformare l’impianto in uno dei protagonisti dell’Europeo 2032. La legge proposta dal ministro dello Sport Andrea Abodi, attesa entro inizio agosto, prevede l’istituzione del Commissario straordinario per gli stadi, figura chiave per la riqualificazione delle strutture considerate strategiche per il calcio italiano.

Tra queste, il Flaminio potrebbe ottenere uno status prioritario. Se inserito nell’elenco ufficiale degli impianti per Euro 2032, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri acquisirebbe poteri speciali da commissario, volti ad accelerare i processi burocratici e coordinare le diverse realtà coinvolte nel progetto. Un’occasione storica per sbloccare un’infrastruttura rimasta ferma per troppi anni.

Polemiche e ostacoli normativi

Nonostante gli sviluppi positivi, il percorso resta irto di ostacoli. La Roma Nuoto ha presentato un ricorso al TAR, mentre la FederSupporter ha ricevuto una PEC dal Comune in cui viene messo in discussione il valore giuridico della proposta presentata dalla S.S. Lazio, il club guidato dal presidente Claudio Lotito. La bozza, secondo fonti vicine alla società biancoceleste, è stata volutamente sintetica per evitare impasse burocratici e ritardi procedurali.

Impatti economici e prospettive future

Secondo gli studi di Open Economics, investire negli stadi rappresenta un volano per lo sviluppo. I 2,9 miliardi di euro stanziati per i 14 impianti coinvolti potrebbero generare 4,8 miliardi di PIL e oltre 10.000 nuovi posti di lavoro. Inoltre, Lotito potrebbe beneficiare del Fondo Italiano per lo Sport, recentemente istituito.

Al momento della presentazione ufficiale del progetto, la conferenza dei servizi decreterà la svolta politica definitiva. Con i nuovi poteri commissariali, Gualtieri avrebbe in mano la chiave per aprire le porte di una riqualificazione attesa da decenni.