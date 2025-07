Lazio, inizia il Sarri-bis! Missione riscatto e nuovo entusiasmo: l’analisi sui biancocelesti

Lazio, inizia il Maurizio Sarri-bis! Ecco la missione dell’ex Juve e Napoli. Pronto il riscatto e nuovo entusiasmo: l’analisi

Dopo una stagione chiusa con un deludente settimo posto, la Lazio è chiamata a voltare pagina sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Un anno dopo il passaggio da Marco Baroni, la situazione sembra essere ancora critica: la squadra ha bisogno di risposte concrete e immediate.

Sarri riparte da Formello Domani Sarri tornerà al centro sportivo di Formello per iniziare una nuova stagione, accettando una sfida che lui stesso definisce più ardua di quanto immaginasse. L’obiettivo è chiaro: riportare entusiasmo tra i tifosi e ricostruire il legame con l’ambiente, scosso dalle tensioni e dall’inattività sul mercato. Secondo molti, il “Comandante” dovrà incidere fin da subito, spronando lo spogliatoio e trasformando il gioco in un’esperienza coinvolgente anche per il pubblico.

Calendario iniziale: un test cruciale Il debutto stagionale è previsto per il 24 agosto contro il Como, squadra emergente allenata da Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Barcellona e Chelsea, oggi tecnico ambizioso alla sua seconda annata in Serie A. Seguiranno match contro Verona, Sassuolo e infine il derby capitolino contro la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, specialista in pressing e transizioni rapide. Un avvio impegnativo, in cui la Lazio dovrà mostrare il suo volto migliore per evitare di compromettere fin da subito il cammino.

La chiave sarà l’entusiasmo Per Sarri sarà essenziale rigenerare l’ambiente attraverso un approccio meno rigoroso alla preparazione atletica. Una strategia che punta sulla brillantezza e sull’intensità del modulo 4-3-3: pressing alto, circolazione rapida e verticalizzazioni. Il vantaggio è dato dalla settimana libera da coppe europee, che permetterà un lavoro costante e mirato, con richiami utili lungo la stagione.

La stagione è pronta a partire, e Sarri lo sa: serve una Lazio brillante, determinata e capace di lasciare subito il segno. Lo riporta il Corriere dello Sport.