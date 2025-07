Giovanili Lazio, due nuovi arrivi a Formello per la squadra di domani

Condividi via email

Giovanili Lazio, due nuovi arrivi a formello nel settore giovanile biancoceleste: si tratta di Milo Vender e Leonardo Radu

La Lazio sta concentrando i propri sforzi sul vivaio, con un’attenzione particolare ai giovanissimi talenti che rappresenteranno il futuro del club. Dopo diverse uscite nel settore giovanile, la società biancoceleste ha ufficializzato due nuovi innesti promettenti. I giovani centrocampisti Milo Vender, classe 2012, e Leonardo Radu, nato nel 2011, hanno firmato il loro tesseramento direttamente nel centro sportivo di Formello, la casa della Lazio, segnando un importante passo per il loro percorso di crescita e per le ambizioni future della società.

L’arrivo di questi due ragazzi sottolinea la volontà della Lazio di investire sulla linea verde, cercando di assicurarsi fin da subito i profili più interessanti del panorama calcistico giovanile. Milo Vender, nonostante la sua giovanissima età (classe 2012), ha già dimostrato notevoli capacità e un fiuto per il gol degno di nota. La scorsa stagione, ha giocato sotto età con la maglia del Savio, una società nota per il suo ottimo settore giovanile, e ha messo a referto ben 8 gol in 23 presenze. Un dato che evidenzia le sue doti offensive e la sua capacità di incidere anche contro avversari più grandi, lasciando intravedere un potenziale molto interessante.

Ancora più significativo è l’ingaggio di Leonardo Radu, classe 2011. Radu arriva direttamente dalla Roma, la società rivale, un trasferimento che aggiunge un ulteriore tocco di prestigio a questa operazione di mercato giovanile. Ha firmato un tesseramento biennale con la Lazio, un segnale di fiducia reciproca e di un progetto a lungo termine. Il suo arrivo dal club giallorosso è una piccola vittoria nel derby di mercato per i giovani talenti e rafforza ulteriormente le giovanili biancocelesti.

Queste acquisizioni dimostrano la chiara strategia della Lazio di voler costruire dalle fondamenta, garantendosi prospetti di qualità che, con il tempo e il giusto percorso di crescita all’interno del settore giovanile di Formello, potranno un giorno ambire a vestire la maglia della prima squadra. L’attenzione ai dettagli e la capacità di individuare giovani promettenti sono passi fondamentali per assicurare un futuro solido e competitivo al club. La speranza è che Vender e Radu possano seguire le orme di altri talenti emersi dal vivaio laziale e un giorno calcare i campi della Serie A con la maglia biancoceleste.