Bezzi attacca la Lazio: «Perso tutto, e la società non dice neanche ‘mi spiace’ ai tifosi; anche senza Europa il lavoro di Sarri è difficile»

Condividi via email

Le parole del giornalista Gianni Bezzi contro la dirigenza della Lazio: «Le responsabilità del club sono davanti agli occhi di tutti»

Gianni Bezzi, giornalista ed editorialista vicino al mondo Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l’attuale momento del club biancoceleste. Un intervento duro, carico di disillusione, in cui ha puntato il dito contro la società, accusata di immobilismo, silenzi e mancanza di responsabilità. Il giornalista ha espresso grande scetticismo verso il futuro, sottolineando come la stagione inizi nel peggiore dei modi, tra la stanchezza dei tifosi e la totale assenza di segnali concreti sul mercato.

Bezzi ha parlato apertamente di un “club allo sbando”, incapace – a suo dire – di gestire la fase delicata apertasi con il blocco del mercato e con il ridimensionamento delle ambizioni. Le sue parole fotografano una situazione stagnante, fatta di giornate vuote e di scelte che, per ora, sembrano rinviare ogni reale rilancio. Anche il ruolo di Sarri è visto con preoccupazione: se da un lato l’assenza delle coppe potrebbe offrirgli una stagione più lineare, dall’altro il tecnico sarebbe alle prese con una rosa incompleta, da rifondare in profondità.

Nel suo sfogo, Bezzi ha infine ricordato la dedizione dei tifosi, ancora capaci di rinnovare in massa gli abbonamenti nonostante le delusioni, rivendicando il diritto alla protesta civile. Di seguito le sue parole

DELUSIONE E RIPARTENZA – «Ora l’unico aspetto su cui puntare è che si è perso tutto, si può solo crescere in tal senso. Stagione con un inizio rovente e tifosi stanchi che non vogliono più accettare questa situazione».

SOCIETÀ IMMOBILE – «Giornate senza il sussulto del mercato e nel silenzio della società che non dice “mi dispiace”? Le responsabilità del club sono davanti agli occhi di tutti. Brutte figure che si susseguono tutti i giorni».

STALLO – «Viviamo una situazione che illustra uno stallo interno al club che lo stesso non è in grado di gestire. Sarebbe bello sapere cosa pensa Sarri di questa rosa o delle aspettative disattese. La sfida di Sarri è sempre più proibitiva».

TIFOSI E PUNTI INTERROGATIVI – «Tecnicamente, senza Coppe Sarri dovrebbe poter dare il massimo ma, ripeto, la sfida resta proibitiva: la rosa va rimodellata».

PROSSIMO ORIZZONTE – «All’orizzonte della Lazio vedo solo punti interrogativi in attesa di… Mi resta soltanto la passione dei tifosi che, nonostante le continue delusioni, rinnovano l’abbonamento in 20.000. Normale che ci sia la contestazione, ovviamente civile, perché i sostenitori della Lazio non meritano tutto questo».